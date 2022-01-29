Жителям Кемерова напомнили о переименовании восьми маршруток с 1 февраля

Маршрутов с литерой «Т» переименуют в муниципальные маршруты.
В Кемерове с 1 февраля восемь маршрутов с литерой «Т» переименуют в муниципальные маршруты. При этом семь просто лишатся этой буквы, а 3т превратится в 85.
Список переименованных маршрутов выложило кемеровское УЕЗТУ:
- № 3т в 85 «ТРК „Променад 2“ — ул. 1-я линия»;
- № 7т в 7 «Драмтеатр — Детский сад»;
- № 8т в 88 «Д. п. „Шалготарьян“ — д. п. „Ж.д. Вокзал“»;
- № 13т в 13 «ТРК „Променад 2“ — д. п. „Ж.д. Вокзал“»;
- № 31т в 31 «ТРК „Променад 2“ — 11 ГРБ»;
- № 37т в 37 «Ул. Мичурина — ул. Кирова»;
- № 48т в 48 «Ж.р. Ягуновский — Губернский рынок»;
- № 83т в 84 «Д.п. „Шалготарьян“ — Промсвязьбанк».
Актуальную информацию о работе общественного транспорта города можно получить в справочной МБУ «УЕЗТУ» по телефону +7 (3842) 57-46-57.
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