В Кузбассе школьнице поставили первую детскую прививку от коронавируса

Поставить прививку девочке посоветовал областной эндокринолог.

28 января первый ребенок из Кузбасса привился вакциной от COVID-19. Об этом сообщает портал Сибдепо со ссылкой на мэра Анжеро-Судженска.

«Привиться как можно раньше девочке порекомендовала областной эндокринолог. Перед вакцинацией ребёнка тщательно осмотрели медики. После укола школьницу оставили ещё на 30 минут в поликлинике для наблюдения», — цитирует издание Александра Рыбалко.

Также известно, что родители девочки привиты.

В данный момент вакцинация детей раннего подросткового и подросткового возраста осуществляется на базе Центральной детской поликлиники. Вакцинация проводится добровольно и только с согласия родителей.