В Кемерове затопило бульвар Строителей

Устранение потопа заняло несколько часов.

Крупная коммунальная авария произошла в районе бульвара Строителей в Кемерове. Из-за этого улицу залило водой.

Жители бульвара в соцсетях пишут, что такие порывы бывают раз в год. На этот раз автомобилям приходится чуть ли не плыть в лужах, а так как вода стынет на морозе, горожане уже предвкушают утренний ледяной каток на проезжей части.

По информации администрации Кемерова, в районе дома 48 по бульвару Строителей произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм.

«Специалисты «Кемвод» занимаются устранением неисправности водопровода, откачивают воду с проезжей части. Рабочие «Дэк» расчищают ливневки. Ориентировочно до полуночи отключено холодное водоснабжение по адресам: бульвар Строителей, 46, 48, 50, 50/2, 52, 54а, 56/2, ул. Марковцева,12, 12/1, 12а, 12б, 14. Подвоз воды организован по адресам: ул. Марковцева 12 и ул. б. Строителей 46, 52. Машины с питьевой водой будут стоять до устранения аварии», — уточнили в мэрии города.

Тем временем, видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Видео: vk.com/incident_42