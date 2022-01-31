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Новый антирекорд: в Кузбассе заболело более 800 человек

31 января 2022 в 12:46

Оперштаб Кузбасса озвучил статистику по коронавирусу за 31 января.

По данным на утро 31 января в Кузбассе за прошедшие сутки выявлен 821 новый случай коронавируса. Скончались девять пациентов разного возраста, в том числе до 40 лет.

Отмечается, что это рекордные показатели с самого начала эпидемии. Причём заболеваемость растёт очень стремительно.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 95 640 случаев коронавируса: 85 733 человека выздоровели, 8 003 продолжают получать медицинскую помощь. Количество летальных случаев увеличилось до 1904.


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