В Кемерове вместо маршруток выйдут на линию 32 автобуса на газовом топливе

Уже с 1 февраля.
В Кемерове с 1 февраля в рейс выйдут 32 новых автобуса «НЕФАЗ» на газовом топливе. Как сообщили в администрации города, они заменят собой восемь рейсов маршрутных такси, которые перестанут существовать.
«Специалисты «Кемеровской транспортной компании» готовят новый транспорт к выезду на линию: настраивают бескондукторную систему оплаты, аншлаги, ещё раз проверяют состояние техники», — рассказали в мэрии.
В каждом автобусе установлены пять валидаторов — один у водителя и четыре в салоне. За руль данных автобусов сядут водители, ранее работавшие на упраздняемых маршрутках — все они уже прошли стажировку на новых машинах.
Напомним, следующий этап транспортной модернизации в Кемерове стартует 1 апреля.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы