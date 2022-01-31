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В Кемерове вместо маршруток выйдут на линию 32 автобуса на газовом топливе

31 января 2022 в 17:04

Уже с 1 февраля.

В Кемерове с 1 февраля в рейс выйдут 32 новых автобуса «НЕФАЗ» на газовом топливе. Как сообщили в администрации города, они заменят собой восемь рейсов маршрутных такси, которые перестанут существовать.

«Специалисты «Кемеровской транспортной компании» готовят новый транспорт к выезду на линию: настраивают бескондукторную систему оплаты, аншлаги, ещё раз проверяют состояние техники», — рассказали в мэрии.

В каждом автобусе установлены пять валидаторов — один у водителя и четыре в салоне. За руль данных автобусов сядут водители, ранее работавшие на упраздняемых маршрутках — все они уже прошли стажировку на новых машинах.

Напомним, следующий этап транспортной модернизации в Кемерове стартует 1 апреля.


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