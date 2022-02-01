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Преступники из Ленинска-Кузнецкого заперли пенсионера в подполье и ограбили

01 февраля 2022 в 11:23

Инцидент произошел ночью.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летней и 30-летнего жителей города Ленинска-Кузнецкого. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу, их обвиняют в грабеже.

В сентябре прошлого года в полицию за помощью обратился 73-летний пенсионер, заявивший, что ночью на него дома напали неизвестные, избили и похитили плазменный телевизор, мобильный телефон и 200 рублей. Сумма ущерба составила около 16 000 рублей.

«Оказалось, что дверь дома была открытой. Когда грабители вошли в дом, один из них закрыл голову спящего хозяина и стал наносить удары. Затем злоумышленники закрыли пенсионера в подполье дома. После грабежа имущества злоумышленники скрылись. Хозяину дома удалось самостоятельно выбраться из подполья и обратиться за помощью», - рассказали в ГУВД.

В ходе проведения розыска грабителей полицейские установили и задержали двоих жителей города Ленинска-Кузнецкого. Выяснилось, что похищенный телевизор грабители сдали в ломбард, а телефон – в комиссионный магазин.

 В настоящее время уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж» направлено в суд. Максимальная мера наказания виновных по указанной статье составляет 7 лет лишения свободы. Всё похищенное имущество после изъятия возвращено потерпевшему.


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