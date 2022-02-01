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В Кемерове на Южном рухнул потолок

01 февраля 2022 в 16:22

ГЖИ начала проверку инцидента.

В соцсетях владелец одной из квартир на улице Базовая в Кемерове сообщил, что в его жилом помещении обрушились потолочные перекрытия. Отмечается, что инцидент произошёл 12 января в доме по адресу Базовая 4-11/1.

Кемеровчанин пожаловался, что управляющая компания зафиксировала происшествие. С этого момента прошло уже достаточно времени, при этом горожанина до сих пор не пускают в квартиру, а на съёмное жильё у него просто не осталось денег.

«Прислали своих представителей, осмотрели и зафиксировали обрушение. До сегодняшнего дня к ремонту не приступили, в комнату доступ ограничили, а это моё единственное жильё. Помогите пожалуйста решить эту проблему, так как у меня нет больше денег снимать другую квартиру», — написал пользователь соцсети.

В Госжилинспекции Кузбасса пообещали разобраться в случившемся.

«Предварительно управляющей компанией со слов соседей установлено, что обрушение произошло осенью 2021 года, однако в жилом помещении никто не проживал. Обращение в УК об инциденте поступило только в январе 2022 года», — сообщили в ГЖИ.

По данному факту будет проведена проверка, в результате которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, уточнили в инспекции.


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