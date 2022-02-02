В Кузбасском городе ребёнок провалился в колодец

Мальчик получил повреждения.

В Прокопьевске мальчик по дороге из школы провалился в колодец. Инцидент произошел в 10 микрорайоне города, о нем сообщила мама пострадавшего новостному порталу Прокопьевск.ру.

По словам женщины, ребёнок после уроков пошел домой. Возле 45-й школы был колодец, крышка которого оказалась не приварена. Мальчик наступил на неё и провалился.

«Если бы не подоспевшие на помощь старшеклассники, то он упал бы в колодец глубиной около 3 метров, на дне которого могла оказаться вода», - посетовала женщина.

Судя по опубликованным в социальных сетях фотографиям, ребёнок получил травму, виднеются покраснения. Теперь горожанка намерена обратиться в ЖЭК или управляющую компанию.