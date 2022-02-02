Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбасском городе ребёнок провалился в колодец

В Кузбасском городе ребёнок провалился в колодец

02 февраля 2022 в 11:33

Мальчик получил повреждения.

В Прокопьевске мальчик по дороге из школы провалился в колодец. Инцидент произошел в 10 микрорайоне города, о нем сообщила мама пострадавшего новостному порталу Прокопьевск.ру.

По словам женщины, ребёнок после уроков пошел домой. Возле 45-й школы был колодец, крышка которого оказалась не приварена. Мальчик наступил на неё и провалился.

«Если бы не подоспевшие на помощь старшеклассники, то он упал бы в колодец глубиной около 3 метров, на дне которого могла оказаться вода», - посетовала женщина.

Судя по опубликованным в социальных сетях фотографиям, ребёнок получил травму, виднеются покраснения. Теперь горожанка намерена обратиться в ЖЭК или управляющую компанию.


Читайте также

Content 1760031498 0 0 3098 1743 1920x0 80 0 0 ce216071c7b9523ef39dd3365bc1f735
Новый антирекорд: в Кузбассе заболело более 800 человек
Content 9b6b568bb3dcfa2f9f6cce9e911aa3d0
В Кемерове вместо маршруток выйдут на линию 32 автобуса на газовом топливе
Content d92cc0df 905d 4fa2 ad91 b342a51d2325
Преступники из Ленинска-Кузнецкого заперли пенсионера в подполье и ограбили
Content 46107820cc55be0cb1305b1a36c4111c
В Кемерове на Южном рухнул потолок

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?