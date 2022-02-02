Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе назначен новый министр культуры

В Кузбассе назначен новый министр культуры

02 февраля 2022 в 17:56

Напомним, предыдущий министр культуры, Марина Евса, покинула пост по собственному желанию.

Новым министром культуры и национальной политики Кузбасса стала Анна Юдина. О назначении сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

«Анна Юдина родилась в городе Шуя Ивановской области. В 1992 году окончила КемГУ, в 2014-м - КумГУКИ по направлению «Социально-культурная деятельность», магистерскую программу «Менеджмент социально-культурной деятельности» с присвоением квалификации магистра», - рассказали в  администрации.

Новый министр - доктор педагогических наук, профессор. Ранее она работала директором Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города в городе Кемерово, занимала должность декана факультета социально-культурных технологий КемГИК, должность начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово. До назначения на новую дожность Юдина работала директором Музея изобразительных искусств Кузбасса.

 

Фото: ako.ru


Читайте также

Content 9b6b568bb3dcfa2f9f6cce9e911aa3d0
В Кемерове вместо маршруток выйдут на линию 32 автобуса на газовом топливе
Content d92cc0df 905d 4fa2 ad91 b342a51d2325
Преступники из Ленинска-Кузнецкого заперли пенсионера в подполье и ограбили
Content 46107820cc55be0cb1305b1a36c4111c
В Кемерове на Южном рухнул потолок
Content 54d38d86ff9213ebd1d6ad6f4bbc8f02
В Кузбасском городе ребёнок провалился в колодец

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?