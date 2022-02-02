В Кузбассе назначен новый министр культуры

Напомним, предыдущий министр культуры, Марина Евса, покинула пост по собственному желанию.

Новым министром культуры и национальной политики Кузбасса стала Анна Юдина. О назначении сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

«Анна Юдина родилась в городе Шуя Ивановской области. В 1992 году окончила КемГУ, в 2014-м - КумГУКИ по направлению «Социально-культурная деятельность», магистерскую программу «Менеджмент социально-культурной деятельности» с присвоением квалификации магистра», - рассказали в администрации.

Новый министр - доктор педагогических наук, профессор. Ранее она работала директором Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города в городе Кемерово, занимала должность декана факультета социально-культурных технологий КемГИК, должность начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово. До назначения на новую дожность Юдина работала директором Музея изобразительных искусств Кузбасса.

Фото: ako.ru