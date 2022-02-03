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В Кемерове закрыли детский развлекательный центр

03 февраля 2022 в 12:05

По решению владельца.

В Кемерове закрылся детский развлекательный центр «Киндерленд», расположенный на проспекте Октябрьский.

Как сообщает Газета Кемерова, в настоящее время его помещение площадью 1237 кв.м сдаётся в аренду, соответствующее объявление появилось на популярной-интернет-площадке ещё 27 января.

В администрации города Кемерово пояснили, что данный развлекательный центр является частной собственностью, решение о его судьбе принимает владелец.

«Здание по адресу: пр. Октябрьский, 30 находится в частной собственности. Собственник самостоятельно принимает решение об эксплуатации здания и о предоставлении помещений в аренду. ООО «Киндерленд» является юридическим лицом, которое осуществляет предпринимательскую деятельность … Таким образом, хозяйствующие субъекты исходя из своих экономических интересов, имеющегося спроса сами определяют вид предпринимательской деятельности, место её осуществления», — цитирует портал сообщение мэрии.

В настоящее время также остаются закрытыми торговые центры «Лапландия», «Гринвич», «Маяк».


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