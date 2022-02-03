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Власти рассказали, что будет построено в Кузбассе в 2022 году

03 февраля 2022 в 21:18

О планах чиновники сообщили на областном штабе по строительству.

На областном штабе по строительству кузбасские чиновники анонсировали начало возведения и капитальный ремонт десятка социальных объектов в 2022 году.

По информации властей, до конца года начнётся строительство двух детских садов, четырёх новых школ и поликлиники в Новокузнецке, спорткомплекса в Мариинске, ФОК в Калтане и в Металлплощадке. Также капитально отремонтируют шесть школ и детских садов, ДК в сёлах Троицкое и Колмогорово. Обновление ждёт ДК металлургов в Гурьевске, а Киселёвску выделено финансирование на капремонт четырёх школ и поликлиники.

Кроме того, в 2022 году завершится строительство 11 детских садов, четырёх школ, а также центра «Сириус. Кузбасс», Междуреченской горбольницы, ФОК в Киселёвске, центра игровых видов спорта в Кемерове и «Кузбасс-Арены». Помимо того, закончат ремонт в поликлинике №5 в Кемерове, Казской участковой больнице, Арене Кузнецких металлургов, Прокопьевском драматическом театре и в кинотеатре «Коммунар».

Кроме того, на заседании подвели итоги за прошлый год и обсудили проблемные вопросы, с которыми отрасль столкнулась во время пандемии.

«Несмотря на трудности, которые сейчас переживает строительная отрасль во всём мире — резкое подорожание материалов, сбои в сроках поставок, нехватку рабочих, в Кузбассе темпы возведения и ввода социально значимых объектов снижаться не будут. Все объекты, которые по объективным причинам не успели ввести в прошлом году, будут завершены плюсом к планам текущего года», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилёв.


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