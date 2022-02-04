В Кузбассе 223 школы перешли на дистанционное обучение

В регионе продолжает расти количество заболевших.

В Кемеровской области 223 кузбасских школы перешли на онлайн-обучение в условиях сложившейся эпидситуации. В том числе это пять губернаторских образовательных учреждений и 7146 классов.

Как сообщила в ходе оперативного штаба по здоровью озвучила министр образования Кузбасса Софья Балакирева, в 140 детских садах области на карантине находятся 200 групп, при этом 21 детсад закрыт полностью. В ссузах на дистант перешли 1320 групп, 28 техникумов переведены на дистанционное обучение полностью.

Напомним, в Кузбассе суточный прирост пациентов с коронавирусом два дня подряд составляет более 1000 человек. В четверг, 3 февраля, заболевших было 1196 за сутки, а уже на утро 4 февраля зарегистрировано 1352 случая.