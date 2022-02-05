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В Москве нашли тело убитой «Мисс Кузбасс-2010»

05 февраля 2022 в 11:33

На территории лесопарка.

На территории Новой Москвы в лесопарке следователи обнаружили тело убитой «Мисс Кузбасс-2010». Ранее в убийстве Ксении Сапожковой сознался ее муж.

Сначала кузбасский чиновник придумал легенду о том, что супруга хотела поехать в Дубай летом 2021года и перестала выходить на связь. В это время он вёл её страницу в Instagram и отвечал на комментарии подписчиков. Позднее подозреваемый явился в полицию с повинной, но потом забрал свои показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

Однако следователи установили, что Ксения Сапожкова за пределы РФ не выезжала. Поэтому подозрения пали в первую очередь на её мужа: в полиции он рассказал, что из-за ссоры убил супругу, расчленил тело и выбросил в реку Десну вместе с камнями в качестве груза.

31 января Щербинский суд Москвы арестовал Александра Попова по подозрению в убийстве жены Ксении. Подозреваемый пробудет под стражей до 25 марта 2022 года.

Муж погибшей модели некоторое время занимал должность заместителя главы Новокузнецка - возглавлял администрацию Центрального района. В сентябре 2015 Александр Попов ушёл в отставку.


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