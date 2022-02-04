Сергей Цивилев попал в топ-3 медиарейтинга по СФО

Соответствующие данные на своем сайте приводит компания «Медиалогия».

Мэр Кемерова Илья Середюк занял третье место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО за январь 2022 года. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на компанию «Медиалогия».

В список также вошёл председатель городского совета народных депутатов Юрий Андреев.

«Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за январь 2022 года. Третье место — Илья Середюк глава города Кемерово — 6 256,3. Двадцатое место — Юрий Андреев председатель городского совета народных депутатов — 12,0», — пишет издание

При этом первое место среди мэров сибирских столиц занял глава Новосибирска Анатолий Локоть, второе — глава Красноярска Сергей Ерёмин.