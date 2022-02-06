В Кузбассе за неделю подорожали бензин и дизельное топливо

Такие данные привел Кемеровостат.

В Кузбассе за неделю подорожали все марки бензина, а также дизельное топливо. Об этом сообщает Кемеровостат.

«Согласно актуальной статистике на 28 января, дизельное топливо поднялось в цене на 0,4% — до 55,62 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,5% — до 48,62 рубля за литр; бензин марок АИ-92 и АИ-98 вырос в цене на 0,6% — до 44,83 и 57,71 рубля за литр соответственно», - приводит данные ведомства.

Понижения цен в ближайшее время не прогнозируется.