Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе за неделю подорожали бензин и дизель...

В Кузбассе за неделю подорожали бензин и дизельное топливо

06 февраля 2022 в 12:08

Такие данные привел Кемеровостат.

В Кузбассе за неделю подорожали все марки бензина, а также дизельное топливо. Об этом сообщает Кемеровостат.

«Согласно актуальной статистике на 28 января, дизельное топливо поднялось в цене на 0,4% — до 55,62 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,5% — до 48,62 рубля за литр; бензин марок АИ-92 и АИ-98 вырос в цене на 0,6% — до 44,83 и 57,71 рубля за литр соответственно», - приводит данные ведомства.

Понижения цен в ближайшее время не прогнозируется.


Читайте также

Content 15ada0ba2e0105738373dbe87cd3d8d1d40ce382
Власти рассказали, что будет построено в Кузбассе в 2022 году
Content item 125989
В Кузбассе 223 школы перешли на дистанционное обучение
Content 103738
В Москве нашли тело убитой «Мисс Кузбасс-2010»
Content b1cc2e410a3b540ac70311e6cec22ed0
Сергей Цивилев попал в топ-3 медиарейтинга по СФО

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?