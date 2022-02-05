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Еще один потоп в Кемерове: пострадал проспект Октябрьский

05 февраля 2022 в 19:26

Очевидцы рассказали о новой коммунальной аварии.

В Сети появилось видео последствий новой коммунальной аварии. По словам очевидцев, вечером 4 февраля затопило проспект Октябрьский.

Судя по опубликованным кадрам, из канализационного люка недалеко от остановки "Мебельный магазин" начала стремительно вытекать вода, в результате чего часть парковки оказалась затоплена.

На месте работали коммунальные службы. О причинах случившегося пока не сообщается.

Напомним, в прошлые выходные вода затопила бульвар Строителей.

 

Видео: vk.com/incident_42


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