Еще один потоп в Кемерове: пострадал проспект Октябрьский

Очевидцы рассказали о новой коммунальной аварии.
В Сети появилось видео последствий новой коммунальной аварии. По словам очевидцев, вечером 4 февраля затопило проспект Октябрьский.
Судя по опубликованным кадрам, из канализационного люка недалеко от остановки "Мебельный магазин" начала стремительно вытекать вода, в результате чего часть парковки оказалась затоплена.
На месте работали коммунальные службы. О причинах случившегося пока не сообщается.
Напомним, в прошлые выходные вода затопила бульвар Строителей.
Видео: vk.com/incident_42
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