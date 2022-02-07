В Кемерове водитель автобуса высадил школьницу на мороз

Информация о случившемся появилась в соцсетях.

Жительница Кемерова рассказала в соцсетях о происшествии в автобусе, следующем по маршруту № 127. Как сообщает Газета Кемерова, водитель автобуса высадил на мороз ребёнка из-за того, что девочке не хватило денег, чтобы заплатить за проезд.

«Илья Владимирович, почему водители общественного транспорта по-прежнему высаживают детей, которым не хватило несколько рублей для оплаты проезда? Ситуация была на 127 маршруте 20 января, девочке 7 лет, в тот день было около 20 градусов мороза», — цитирует обращение горожанки к главе города Илье Середюкю в соцсетях.

Женщина не уточнила, попытались ли вступиться за девочку другие пассажиры. К настоящему моменту ответ на данное обращение ещё не поступил.