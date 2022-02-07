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В ЗАГСе рассказали, сколько пар поженятся 22.02.2022 в Кузбассе

07 февраля 2022 в 19:16

Желающих официально оформить отношения в «красивую дату» оказалось немало.

Несмотря на будний день, в «красивую дату» — 22 февраля 2022 года — по всей стране ожидается свадебный бум. Кузбасс не станет исключением.

Как сообщили в Управлении ЗАГС Кузбасса, 22 февраля в регионе планируют заключить брак 254 пары. Это больше, чем 1/8 от общего количества свадеб в феврале. Всего в этом месяце в Кемеровской области планирует зарегистрировать брак 1901 пара.

Отмечается, что в «красивую дату» наибольшее количество церемоний ожидается в органах ЗАГСах Новокузнецка (39 пар), Кемерова (26 пар) и Ленинска-Кузнецкого (21 пара).


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