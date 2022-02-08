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Две тысячи случаев: Кузбасс обновил рекорд по числу заболевших за сутки

08 февраля 2022 в 11:37

В оперштабе рассказали об эпидситуации в регионе.

За сутки в Кемеровской области зарегистрировано 1999 новых случаев коронавируса. Статистику на утро 8 февраля озвучили в оперштабе региона.

При этом скончались 9 пациентов с коронавирусом. Это пять мужчин и четыре женщины от 80 до 42 лет. Таким образом количество летальных случаев за весь период пандемии увеличилось до 1971.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировали 106 877 случаев коронавируса: 88 366 человек выздоровели, 16 540 продолжают получать медицинскую помощь.


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