В Кузбассе отменили QR-коды

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Власти Кузбасса отменили обязательное наличие QR-кода, сертификата о прививке или справки об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий.

Напомним, что в Кузбассе в порядке эксперимента были введены QR-коды для посещения некоторых учреждений культуры. Позже этот список был расширен.

Распоряжение об отмене опубликовано на сайте регионального правительства. Согласно документу, также в Кузбассе временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.

Физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% от пропускной способности спортивного сооружения.