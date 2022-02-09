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В Кузбассе отменили QR-коды

09 февраля 2022 в 10:39

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Власти Кузбасса отменили обязательное наличие QR-кода, сертификата о прививке или справки об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий.

Напомним, что в Кузбассе в порядке эксперимента были введены QR-коды для посещения некоторых учреждений культуры. Позже этот список был расширен.

Распоряжение об отмене опубликовано на сайте регионального правительства. Согласно документу, также в Кузбассе временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.

Физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% от пропускной способности спортивного сооружения.


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