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На дорогах Кемерова в 2022 году внедрят новые интеллектуальные транспортные системы

08 февраля 2022 в 16:50

На это будет потрачено 120 миллионов рублей.

В 2022 году на кемеровских дорогах будут внедрены новые интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Об этом сообщает Газета Кемерова.

«В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кемерове в наступившем году установят подсистемы директивного управления транспортными потоками, управления и мониторинга состояния дорог, метеомониторинга и видеонаблюдения. В перспективе — диспетчерское управление транспортом дорожных служб и мониторинг движения общественного транспорта», - пишет портал со ссылкой на администрацию города.

Сообщается, что ИТС позволяют оперативно оценивать обстановку на дорогах, информировать участников дорожного движения об оптимальных маршрутах, а также управлять светофорными объектами. Отмечается, что ИТС уже эффективно работают на участках улиц Тухачевского и Терешковой. Появление новых ИТС позволит улучшить ситуацию на других загруженных участках дорог — в частности, на Кузнецком проспекте и на проспекте Шахтёров.

Всего в 2022 году на реализацию мероприятий нацпроекта город получит из федерального бюджета 120 миллионов рублей.


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