Кемеровчанка пыталась вынести из супермаркета 18 упаковок сыра

Она планировала начать собственное дело.

В столице Кузбасса росгвардейцы получили сигнал из охраняемого супермаркета на проспекте Ленинградский. На месте выяснилось, что одна из покупательниц пыталась выйти из магазина с неоплаченным товаром. Женщину задержали.

«На подозрительную покупательницу обратили внимание сотрудники супермаркета. Женщина сложила в сумку 18 упаковок сыра и попробовала пройти мимо кассовой зоны, но её остановили. Злоумышленницей оказалась ранее судимая за кражу и незаконный оборот наркотиков 40-летняя горожанка. Похищенный сыр она планировала продать», - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали неудавшуюся предпринимательницу сотрудникам органов внутренних дел.