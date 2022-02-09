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Кемеровчанка пыталась вынести из супермаркета 18 упаковок сыра

09 февраля 2022 в 18:41

Она планировала начать собственное дело.

В столице Кузбасса росгвардейцы получили сигнал из охраняемого супермаркета на проспекте Ленинградский. На месте выяснилось, что одна из покупательниц пыталась выйти из магазина с неоплаченным товаром. Женщину задержали.

«На подозрительную покупательницу обратили внимание сотрудники супермаркета. Женщина сложила в сумку 18 упаковок сыра и попробовала пройти мимо кассовой зоны, но её остановили. Злоумышленницей оказалась ранее судимая за кражу и незаконный оборот наркотиков 40-летняя горожанка. Похищенный сыр она планировала продать», - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали неудавшуюся предпринимательницу сотрудникам органов внутренних дел.


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