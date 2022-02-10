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Кузбассовцам объяснили, как получить компенсацию в случае сноса гаража

10 февраля 2022 в 12:16

В Управлении Росреестра по Кемеровской области озвучили первые итоги «гаражной амнистии».

В Управлении Росреестра по Кемеровской области озвучили первые итоги «гаражной амнистии», которая начала действовать с сентября 2021-го.

Напомним, кемеровские власти время от времени сообщают о демонтаже гаражей в том или ином районе города. И речь идёт, как правило, не об отдельно стоящих объектах, а именно гаражных кооперативах. При этом многие гаражные кооперативы в Кузбассе были построены ещё в советские годы или до введения современных норм градостроительного регулирования (до 2005 года). Правоустанавливающие документы на такие гаражи либо потеряны, либо отсутствуют вовсе.

«Плюс в современных условиях активного развития территорий земля, занятая такими объектами, нередко попадает в зоны перспективной застройки. А лица, которые не являются собственниками, рассчитывать на компенсацию не могут», — пояснила руководитель Управления Ольга Тюрина

Кроме того, из-за отсутствия документов фактические владельцы не могут продать их и передать по наследству.

Именно для этого в регионе, как и по стране в целом, стартовала программа «гаражной амнистии». По данным регионального управления Росреестра, на конец 2021 года жители Кузбасса успели оформить в собственность по гаражной амнистии 150 объектов, а именно 24 гаража и 126 земельных участков. Всего на кадастровый учёт в области поставлено около 109 000 капитальных гаражей, из них чуть больше половины оформлены в собственность.

Для того, чтобы получить компенсацию в случае сноса гаража, кузбассовцам рекомендуют воспользоваться программой и зарегистрировать свое право на имущество.


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