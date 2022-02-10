В Кузбассовец предстанет перед судом за совращение подростка

50-летний мужчина просил у девочки интимные фото.

В Кузбассе перед судом предстанет 50-летний мужчина, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки.

Инцидент произошёл в июле 2021 года. По информации регионального управления СК мужчина убедил знакомую девочку-подростка прислать ему интимное фото. Девочка согласилась и прислала фото через одну из соцсетей. Мужчина повторил просьбу, попросив ещё одну фотографию. Девочка ничего отправлять не стала, но рассказала о настойчивом взрослом матери.

«Женщина сообщила о произошедшем в полицию. Подозреваемый был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершённое в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). На время следствия его заключили под домашний арест», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что свою вину задержанный признал частично, заявляя, что не знал возраста девочки. В рамках расследования уголовного дела ему была проведена психолого-психиатрическая экспертиза: мужчину признали вменяемым, но поставили диагноз «расстройство сексуальных предпочтений.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.