В Кузбассе у 9 детей выявили омикрон-штамм коронавируса

За неделю заболеваемость выросла на 135%.

В Кемеровской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщила в ходе прямого эфира 11 февраля начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова.

По итогам последней недели выявлено боле 9 000 новых случаев, что на 135% выше, чем на четвёртой неделе. Только за последние четыре дня зарегистрировано в 1,8 раза больше случаев заболевания, чем за аналогичный период прошлой недели. Чаще всего болеют подростки и люди среднего возраста.

«Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, но наибольшие показатели — в возрастных группах 15-17 лет и 30-49 лет. Удельный вес детей, вовлечённых в эпидемический процесс, не превышал последние две недели 19% от общего числа заболевших. На текущей неделе он составляет 14%», — отметила Маргарита Новосёлова.

По данным на начало недели в Кузбассе у 50 человек выявили омикрон-штамм коронавируса. Среди заболевших — 9 детей. При этом большинство заболевших пациентов лечатся амбулаторно. Госпитализированные составляют только 8,7%.