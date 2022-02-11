Соцсети: в Белове забытый всеми инвалид замерз в собственном доме

Власти кузбасского города прокомментировали сообщения о случившемся.

В соцсетях появились сообщения о смерти мужчины-инвалида от переохлаждения. По словам пользователей, он замёрз в собственном доме, потому что у него не было угля и помощь ему не оказывалась.

В администрации Беловского городского округа прокомментировали информацию. В частности, городские власти опровергли утверждения об отсутствии помощи.

«В ходе одной из проверок было установлено, что беловчанин живёт в антисанитарных условиях. Ему предоставили место в городском доме временного и ночного пребывания. Тогда же специалисты помогли ему оформить инвалидность 3 группы», - рассказали в мэрии.

С тех пор он был закреплён за центром социального обслуживания Центрального района. Мужчина жил один, в частном неблагоустроенном доме, поэтому ему регулярно привозили продуктовые наборы, проводили уборку. Привозили горожанину и уголь, дома у него имелся запас. Отмечается, что от переезда в дом-интернат мужчина отказался.

Как сообщил альтернативный источник, беловчанин умер не в результате переохлаждения, а от осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Также он употреблял спиртное, что и привело проблемам со здоровьем.