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Кемеровской гимназии №21 присвоили имя известного на всю Россию кузбассовца

12 февраля 2022 в 10:47

Теперь учебное заведение носит имя героя ВОВ.

Кемеровской гимназии № 21 присвоено имя Анатолия Терехова — ветерана Великой Отечественной войны, высаживающего по всей стране кедры в память об оставшихся на полях сражений сибиряках.

«Присвоить имя Терехова Анатолия Михайловича, участника Великой Отечественной войны, Героя Кузбасса, Почётного гражданина города Кемерово муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 21», — говорится в постановлении, которое появилось 11 февраля на сайте администрации города.

Как отметили в ведомстве, Анатолий Терехов высаживает памятные кедры почти 40 лет. Первые кедры были высажены в 1983 году в Курске. К настоящему моменту его стараниями аллеи из сибирских кедров появились в Москве, Волгограде, Калужской, Курской и Новгородской областях, а также за пределами России — в Беларуси, Сербии и Канаде. Ветеран уверен: кедры помогут сохранить память о героях для будущих поколений.

Сам Терехов попал на войну 18-летним подростком. Он участвовал во взятии Кёнигсберга. Победу встретил в Польше, под Краковом. За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».


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