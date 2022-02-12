Власти Кемерова потратят 400 миллионов на реконструкцию парка Победы

Работы начнутся уже этим летом.

В четверг, 10 февраля, на сайте Госзакупок появился тендер на реконструкцию парка Победы имени Г. К. Жукова. Помимо реконструкции в парке Победы также появится стела «Город трудовой доблести». Напомним, федеральное звание было присвоено областному центру в конце 2021 года президентом Владимиром Путиным за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

При этом реконструкция парка должна начаться 1 июля 2022 года, а закончиться уже 31 октября 2022 года. Масштабные работы разбиты на два этапа. В рамках первого этапа подрядчик должен подготовить необходимую проектную документацию. А на втором этапе реализовать задуманное.

Согласно опубликованным данным, кемеровские власти готовы заплатить за работы 391 693 685 рублей.