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Власти Кемерова потратят 400 миллионов на реконструкцию парка Победы

12 февраля 2022 в 19:08

Работы начнутся уже этим летом.

В четверг, 10 февраля, на сайте Госзакупок появился тендер на реконструкцию парка Победы имени Г. К. Жукова. Помимо реконструкции в парке Победы также появится стела «Город трудовой доблести». Напомним, федеральное звание было присвоено областному центру в конце 2021 года президентом Владимиром Путиным за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

При этом реконструкция парка должна начаться 1 июля 2022 года, а закончиться уже 31 октября 2022 года. Масштабные работы разбиты на два этапа. В рамках первого этапа подрядчик должен подготовить необходимую проектную документацию. А на втором этапе реализовать задуманное.

Согласно опубликованным данным,  кемеровские власти готовы заплатить за работы 391 693 685 рублей.


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