2387 случаев: в Кузбассе стремительно растёт заболеваемость коронавирусом

Опубликована свежая сводка оперштаба.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявили 2 387 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Напомним, вчера сообщалось о 2 301 случае. Таким образом прирост составил 86 заражённых. Умерли 7 пациентов с подтверждённым диагнозом — 6 женщин и один мужчина. Выздоровели 534 человека.

Всего в Кузбассе от коронавируса вылечились 90 697 пациентов. Медицинскую помощь сейчас получают 25 154 человека.

Несмотря на значительный рост заболеваемости, в регионе был отменен карантин для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Как объяснила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова, связано это особенностями нового омикрон-штамма.

«Здесь меньше тяжёлых форм, меньше госпитализаций, даже несмотря на то, что количество заболевших больше, чем в предыдущие волны. И сейчас ситуация сродни эпидемии ОРВИ и гриппа, которая была два года назад, до коронавирусной инфекции», — рассказала представитель Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что в случае с омикрон-штаммом элиминация вируса, то есть прекращение болезни и передачи возбудителя инфекции, происходит быстрее. Обычно семи дней для этого достаточно. Именно поэтому отменён также и обязательный ранее ПЦР-тест перед выпиской.