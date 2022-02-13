В Шерегеше появился 12-метровый снеговик

Рекордсмена возвели в поддержку российской олимпийской сборной.

В Шерегеше появился огромный снеговик. Как рассказали организаторы проекта, самый большой снеговик России появился в рамках кампании #wewillROCyou. Шесть энтузиастов решили таким необычным образом поддержать наших спортсменов, выступающих на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«С такой поддержкой нашим олимпийцам точно все по плечу!» — отметили организаторы.

«Рост» рекордсмена составляет 12 метров. Его возвели за 12 дней, на него ушло 250 кубометров снега. Диаметр нижнего шара составляет почти 7 метров, а головы – 2,5 метра. Снежная скульптура дополнена 7-метровым сноубордом.

Открытие объекта состоялось 13 февраля, в День рождения Шерегеша.