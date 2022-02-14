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В Кемерове 5 детей отравились в бассейне парами хлора

14 февраля 2022 в 12:07

В Следственном комитете рассказали подробности случившегося.

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса организовала проверку по факту отравления детей парами хлора в бассейне. Ранее сообщение о происшествии появилось в соцсетях.

Выяснилось, что инцидент произошел 12 февраля около 20 часов в г. Кемерово.

«13 февраля пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет были госпитализированы с признаками отравления парами хлора. Предварительно установлено, что накануне дети с родителями находились в сауне с бассейном. По возвращении домой ребятишки почувствовали себя плохо, родители вызвали скорую помощь», - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Кузбасском центре медицины катастроф, сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии, на всякий случай их взяли под динамическое наблюдение.

СУ СКР по Кемеровской области проводит доследственную проверку, в ходе которой специалисты дадут оценку исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав детей.


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