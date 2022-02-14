Власти Кузбасса повысили зарплату соцработникам

На 8,6%.

Власти Кузбасса повысили зарплату работникам социальной сферы региона. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на документ, опубликованный на сайте регионального правительства.

«Увеличить с 01.12.2021 на 8,6 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области — Кузбасса и работников государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса», — сказано в документе.

Отмечается, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2021.