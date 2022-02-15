Кузбасс занял 61-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

Из 85 возможных.

Кемеровская область по итогам 2021 года заняла 61-е место из 85 в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения. Соответствующую статистику приводят эксперты РИА Новости.

Отмечается, что для составления рейтинга анализировались 67 показателей, которые характеризуют основные показатели качества жизни в регионе: от уровня доходов населения и жилищных условий до экологии, здоровья и уровня образования жителей. Общий рейтинговый балл Кемеровской области составил 42,729 из 100 возможных.

В топе рейтинга по итогам 2021 года оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область; в аутсайдерах — Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Для сравнения: годом ранее Кузбасс занимал 54-е место из 85.