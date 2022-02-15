В Кузбассе наркоман сгоряча убил приятеля, пытаясь привести в чувства

Мужчина перестарался.

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя. Местного жителя обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

«Обвиняемый с другом употребляли наркотики в подъезде одного из домов. После употребления приятелю стало плохо и он начал задыхаться. Обвиняемый попытался помочь ему, но тот никак не реагировал. Мужчина разозлился на это и несколько раз ударил кулаком потерпевшего по голове и ногой по животу. После чего оставил его лежать на лестничной площадке», - сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Жильцы подъезда вызвали скорую помощь, однако медики констатировали его смерть. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала тупая травма живота с разрывом внутренних органов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.