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Заключённый кузбасской колонии избил сотрудника исправительного учреждения

16 февраля 2022 в 12:43

Так он решил отомстить за обыск.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины, отбывающего наказание в одной из колоний области. Он ударил одного из сотрудников исправительного учреждения.

«В ноябре 2021 года осуждённый, проходя по коридору штрафного изолятора, увидел сотрудника, который ранее обыскивал его и находил у него запрещенные предметы. Их он забирал себе. Мужчина решил отомстить сотруднику и ударил его кулаком по лицу», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Отмечается, что Сс следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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