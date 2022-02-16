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Глава Таштагольского района решил покинуть пост

16 февраля 2022 в 16:23

Владимир Макута сообщил о досрочном сложении полномочий.

Глава Таштагольского района Владимир Макута обратился к местному депутатскому корпусу с заявлением о досрочном сложении полномочий. Как сообщили в районной администрации, районный Совет народных депутатов отставку главы принял.

Председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, принявший участие в сессии Совета народных депутатов Таштагольского района,  от лица губернатора и себя лично поблагодарил Владимира Макуту за проделанную работу.

«Владимир Николаевич — профессионал высочайшего уровня, крепкий хозяйственник, который досконально знает, чем живёт район, и всегда вкладывает душу в то, что делает. Спасибо Владимиру Николаевичу за заботу о жителях, защиту интересов коренного населения, организацию стабильной надёжной работы систем жизнеобеспечения района», — написал он на своей странице в Instagram.

С 24 февраля временно исполнять обязанности главы района будет первый замглавы по ЖКХ Андрей Орлов.

Напомним, ранее в соцсети попала информация об уходе Владимира Макуты в отставку. Однако тогда местные власти эти сообщения не подтвердили.

 

Фото: администрация Таштагольского района.


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