Глава Таштагольского района решил покинуть пост

Владимир Макута сообщил о досрочном сложении полномочий.

Глава Таштагольского района Владимир Макута обратился к местному депутатскому корпусу с заявлением о досрочном сложении полномочий. Как сообщили в районной администрации, районный Совет народных депутатов отставку главы принял.

Председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, принявший участие в сессии Совета народных депутатов Таштагольского района, от лица губернатора и себя лично поблагодарил Владимира Макуту за проделанную работу.

«Владимир Николаевич — профессионал высочайшего уровня, крепкий хозяйственник, который досконально знает, чем живёт район, и всегда вкладывает душу в то, что делает. Спасибо Владимиру Николаевичу за заботу о жителях, защиту интересов коренного населения, организацию стабильной надёжной работы систем жизнеобеспечения района», — написал он на своей странице в Instagram.

С 24 февраля временно исполнять обязанности главы района будет первый замглавы по ЖКХ Андрей Орлов.

Напомним, ранее в соцсети попала информация об уходе Владимира Макуты в отставку. Однако тогда местные власти эти сообщения не подтвердили.

Фото: администрация Таштагольского района.