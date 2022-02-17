Мэр Новокузнецка разрешил горожанам временно не платить по счетам за капремонт

Ранее новокузнечане пожаловались на астрономические суммы в квитанциях.

Жители Новокузнецка во время эфира программы «Утро с мэром» засыпали главу города Сергея Кузнецова вопросами о начислениях за капитальный ремонт. Об этом пишет Газета Кемерова.

Так, некоторые получили квитанции с астрономическими суммами — до 32 000 рублей, а у кого-то нет начислений несколько месяцев.

В ответ мэр пояснил, что есть вероятность, что крупные суммы в квитанциях горожане получили по ошибке. В связи с этим при комитете ЖКХ администрации города создаётся комиссия, которая будет разбирать все проблемные ситуации.

«Сейчас идёт какой-то либо сдвиг, либо сбой по абонентским базам, по корректности начисления. Может быть этот РКЦ, который раньше был частный и имел делегированное право проводить начисления для Фонда капитального ремонта, что-то забыл, какую-то сверку не сделал. А сейчас у фонда есть свои бухгалтеры и абонентский отдел, который базу взял и проводит начисления. И вот эти две базы начинают конфликтовать. Плюсом ко всему произошло повышение тарифов. Чтобы эту котовасию разобрать, в городе в комитете ЖКХ создаётся комиссия. Здесь будет телефон «горячей линии». Будет проводиться разъяснительная работа с УК, старшими домов. По телефону «горячей линии» каждую конкретную ситуацию будут разбирать», — цитирует издание сообщение главы города.

Также Сергей Кузнецов извинился перед горожанами за сложившуюся ситуацию и посоветовал горожанам не оплачивать счета — до тех пор, пока каждая сумма не будет обоснована.

«Только после этого, когда мы убедимся, что во всём разобрались, надо будет идти и оплачивать. Каждую сумму нужно обосновать», — заявил в прямом эфире мэр.