В 2022 году в Кемерове обновят семь парков, скверов и зон отдыха

Все они выбраны в ходе народного голосования.

В этом году в столице Кузбасса планируют обновить семь общественных пространств. Все они были выбраны в ходе народного голосования на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru

Как сообщили в администрации города, работы будут вестись одновременно в нескольких районах города. К работе специалисты приступят с приходом весны и началом нового строительного сезона.

В Центральном районе обновят аллею в пешеходной зоне на улице Кирова, а также сквер на пересечении улиц Черняховского и Красноармейской.

В Заводском районе будет реконструирован сквер на ФПК и бульварная часть улицы Патриотов.

В Кировском районе продолжатся работы в парке «Берёзовая роща» — там начнётся очередной этап благоустройства.

В Рудничном районе обновят старый сквер за зданием терупрвления, а жилом районе Ягуновский проведут ремонт парка Победы на улице Белозёрной.

Средства на обновление будут выделены в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».