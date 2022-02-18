Власти рассказали, когда в Кузбассе начнётся паводок

Прогноз дан и по территориям, которые традиционно находятся в зоне риска.

Власти Кемеровской области назвали территории региона, в которых этой весной ожидается паводок. Традиционно паводковая обстановка наиболее актуальна для Новокузнецка, Междуреченска, Калтана, Новокузнецкого и Мариинского округов, а также Таштагольского района.

Также специалисты озвучили начало ледохода на реках Кузбасса.

«Начало ледохода на реках Кузбасса ожидается в первой декаде апреля 2022 года. Колебания уровня воды в реках продолжится до конца второй декады апреля», — сказано в сообщении администрации.

В связи со скорым приходом весны муниципалитетам рекомендовано очистить крыши зданий и сооружений от наледей и сосулек, а также вывозить снег с тротуаров и дворов. Для уборки снега нужно привлечь и дополнительную спецтехнику промышленных предприятий.