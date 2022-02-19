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В Кузбассе суд арестовал заместителя мэра

19 февраля 2022 в 11:45

Чиновник помещен в СИЗО.

В СМИ появилась информация об аресте заместителя главы Ленинска-Кузнецкого по строительству и городскому развитию.

Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на телеграм-канал «Открытый город», Рашида Бадертдинова арестовали на два месяца. По информации издания, замглавы обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса РФ.

На данный момент чиновник помещён в СИЗО до 15 апреля. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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