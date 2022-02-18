В Кузбассе резко выросли долги по заработной плате

Большая их часть образовалась в 2021 году.

За минувший месяц в Кузбассе увеличилась задолженность по заработной плате. По данным Кемеровостата, на 1 февраля 2022 года долги выросли до 44,3 млн рублей, что на 10 млн рублей больше, чем было 1 января.

Отмечается, что в основном рост произошел из-за долгов перед угольщиками и работниками пищевого производства. Так, в сфере добычи угля долг вырос до 13,4 млн рублей (месяц назад было 6,7 млн рублей), в пищевой индустрии – до 14,5 млн рублей (было 10,2 млн рублей).

При этом 63,4% долгов образовались в 2021 году, 36,6% – в 2020-м.

Также названы кузбасские города, где самый большой размер долга. Лидерами по долгам стали Ленинск-Кузнецкий (14,1 млн рублей), Кемерово (11,9 млн рублей), Киселевск (4,4 млн рублей), Березовский (3,7 млн рублей), Новокузнецк (3,4 млн рублей).