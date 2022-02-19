В Беловском районе участник автогонок на финише сбил судью

В администрации Белова рассказали, что произошло.

В посёлке Инской на гонках автомобилей произошёл несчастный случай. Один из участников на финише сбил судью с флажками.

Очевидцы выложили видео с места происшествия в местном паблике во «ВКонтакте». Судя по кадрам, судья почему-то находился прямо на пути несущегося автомобиля, а не стоял в стороне. Удар был очень сильным, мужчину подбросило вверх, он несколько раз перевернулся в воздухе.

В администрации Белова рассказали, что произошло.

«Во время финиша участника на любительских автосоревнованиях по ледовому слалому судья не сориентировался и вовремя не отошёл на безопасное расстояние. В результате несчастного случая машину занесло, и мужчина получил травму», — отметили говорится в сообщении.

Отмечается, что на мероприятии дежурила бригада скорой помощи, и медики максимально быстро оказали пострадавшему помощь. Он жив и находится в больнице.

Как рассказали очевидцы, в заездах участвовали автомобилисты из разных городов, но сбил судью известный в местных кругах водитель из Белово. Гонки на льду водохранилища проходят в Инском ежегодно при поддержке местной администрации. До настоящего момента никаких серьезных ДТП и травмирования людей не было.

Видео: vk.com/4sinfo