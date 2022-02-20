В Кемерове кондуктор высадила детей из троллейбуса после оплаты проезда

У школьниц не оказалось при себе справок.

В столице Кузбасса кондуктор одного из троллейбусов высадила школьниц после того, как те заплатили за проезд. На действия женщины пожаловалась в соцсетях губернатора бабушка одной из пострадавших.

По словам женщины, подруги сели в троллейбус №3 на остановке "Универмаг". После того, как 13-летние девочки оплатили проезд и получили билет, кондуктор потребовала у них справку школьника. Однако справок не оказалось, и детей высадили на остановке Фабричная.

В итоге детям пришлось срочно пересаживаться на автобус, а после – на маршрутку. ПАЗ был переполнен, и школьницы смогли добраться до дома только на такси.

Кемеровчанка попросила власти разобраться с ситуацией, отметив, что билет школьницы уже получили, а значит, имели полное право ехать в троллейбусе. Кроме того, высаживать детей из общественного транспорта запрещено законом.

Чем закончится разбирательство и будет ли проведена проверка пока неизвестно.