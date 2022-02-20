В Кемерове иномарка сбила пешехода, который переходил на «зелёный»

ДТП произошло на проспекте Шахтеров.

В Рудничном районе Кемерова иномарка сбила пешехода. Дорожный инцидент произошёл около 14:10 в районе дома № 45 по проспекту Шахтёров.

Как рассказали очевидцы, молодой человек совершил наезд на мужчину, который переходил улицу на разрешающий сигнал светофора. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался со стороны улицы Цимлянской в сторону улицы Терешковой.

«На пешеходном переходе он не предоставил преимущество и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, мужчина 50 лет, получил травмы, ему назначено стационарное лечение», — рассказали в ГИБДД.

Водитель, мужчина 23 лет, не пострадал.

Фото: vk.com/inc_kuzbass