В Новокузнецке ветер сдул контейнер с мусором прямо на автомобиль

Ущерб оценен в 109 тысяч рублей.

Неприятный инцидент произошел в Новокузнецке. Там сильный ветер сдул контейнер с мусором прямо в автомобиль.

Как сообщила пресс-служба ФССП России по Кузбассу, горожанин припарковал машину на придомовой территории. Однако сильный порыв ветра сорвал с места мусорный контейнер. Так, он влетел прямо в автомобиль и повредил крышку багажника. Владелец повреждённой машины обратился в суд с заявлением на управляющую компанию.

«Согласно заключению экспертизы транспортному средству потребовался восстановительный ремонт. Владелец повреждённого автомобиля обратился в суд, его требования были удовлетворены», — рассказали в управлении судебных приставов по Кузбассу.

В итоге Центральный районный суд Новокузнецка обязал управляющую компанию возместить ущерб в 109 тысяч рублей. Материальный ущерб горожанину уже взыскали в полном объёме.