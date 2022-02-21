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В Новокузнецке ветер сдул контейнер с мусором прямо на автомобиль

21 февраля 2022 в 12:21

Ущерб оценен в 109 тысяч рублей.

Неприятный инцидент произошел в Новокузнецке. Там сильный ветер сдул контейнер с мусором прямо в автомобиль.

Как сообщила пресс-служба ФССП России по Кузбассу, горожанин припарковал машину на придомовой территории. Однако сильный порыв ветра сорвал с места мусорный контейнер. Так, он влетел прямо в автомобиль и повредил крышку багажника. Владелец повреждённой машины обратился в суд с заявлением на управляющую компанию.

«Согласно заключению экспертизы транспортному средству потребовался восстановительный ремонт. Владелец повреждённого автомобиля обратился в суд, его требования были удовлетворены», — рассказали в управлении судебных приставов по Кузбассу.

В итоге Центральный районный суд Новокузнецка обязал управляющую компанию возместить ущерб в 109 тысяч рублей. Материальный ущерб горожанину уже взыскали в полном объёме.


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