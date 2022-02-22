Губернатор Кузбасса заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Регион может обеспечить беженцам размещение и условия проживания.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что Кузбасс готов принять на своей территории беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, регион может обеспечить беженцам размещение и условия проживания.

«Кузбасс — край шахтёрской славы, здесь уважают смелых, трудолюбивых и решительных. Уважают тех, кто всегда приходил на помощь своим соотечественникам в трудные времена. И сегодня Кузбасс готов оказать всю возможную гуманитарную поддержку жителям Донбасса — братскому шахтёрскому краю, в том числе разместить у себя беженцев. Главным в этой ситуации считаем сбережение жизней и здоровья жителей ДНР и ЛНР и обеспечение возможности мирной жизни», — сообщил Сергей Цивилёв.

К настоящему моменту власти не уточнили, сколько именно людей сможет принять и разместить Кузбасс.

Также глава региона отметил, что он полностью поддерживает решение российского президента признать независимость ДНР и ЛНР.