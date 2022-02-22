В кемеровском «Парке Чудес» на один день запустят аттракционы

В честь Масленицы.

6 марта в «Парке Чудес» в честь Масленицы пройдут развлекательные мероприятия. Целый день жители Кемерова смогут кататься на аттракционах, которые обычно запускают только ближе к лету.

Праздник начнется в 14:00 и пройдет под названием «Sамовар chudes». Все воскресенье в Парке будут работать аттракционы: «Летающие драконы», «Вальс», «Веселые горки», «Автодром», паровозик «Башмачок», игровые автоматы. Также в этот день пройдут конкурсы и сжигание куклы «Масленица». Организуют и фотозоны с мультипликационными героями.

Отмечается, что для горожан на территории парка установят зоны обогрева, торговые павильоны, места с горячими напитками и блинами.