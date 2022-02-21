В Междуреченске группа подростков избила мужчину в KFC

СК Кузбасса проводит проверку.

В региональных пабликах очевидцы сообщили о происшествии в ресторане быстрого питания KFC в Междуреченске. Там группа подростков набросилась на одного из посетителей.

Судя по видео с места происшествия, в драке участвовали не менее пяти человек — все они набрасывались на одного человека. При этом все происходило на глазах у остальных посетителей ресторана, которые уговаривали участников конфликта выйти.

Как уточнили в ГУ МВД России по Кемеровской области, конфликт между группой подростков и взрослым мужчиной произошёл 19 февраля.

«Полицейские установили и опросили всех участников инцидента. Они выяснили, что между посетителями произошёл конфликт, который перерос в потасовку. В результате 52-летнему местному жителю были причинены ушибы, за помощью он обращался в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

По информации Следственного комитета по Кемеровской области, в избиении участвовали подростки, которые являются воспитанниками детского дома. По данному факту проводится доследственная проверка.