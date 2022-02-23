Кузбасс направит гуманитарную помощь жителям Донбасса

Сергей Цивилёв дал соответствующее поручение.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв распорядился направить гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

«Кузбасс готов оказать помощь и поддержку жителям ДНР и ЛНР, которые оказались в сложных условиях. Нужно сделать всё, что от нас зависит, чтобы люди были обеспечены всем необходимым», — сообщается в телеграм-канале Цивилев.Live.

Региональное отделение «Единой России» уже начало сбор вещей для отправки в пункты временного размещения.