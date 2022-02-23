В Кузбассе появится ещё одна столица

Официальный статус получит Новокузнецк.

Сергей Цивилёв совершил рабочую поездку в Новокузнецк. Там в ходе встречи с мэром и горожанами, он озвучил приятную новость - город станет столицей.

Так, губернатор Кузбасса сообщил, что готовится закон «Об агломерациях». Если он будет принят — Новокузнецк официально станет столицей южной агломерации.

«Я очень надеюсь, что наши депутаты примут закон нашего региона «Об агломерациях», где будет южная агломерация и столица южной агломерации — город Новокузнецк. Я думаю, что для всех новокузнечан это приятная новость», — сообщил глава региона.

Отмечается, что сроки принятия нового закона пока не названы.